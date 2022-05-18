В Мелитополе партизанами ликвидированы российские военные высокого ранга.

Об этом заявляет Запорожская ОВА во своей вчерашней сводке.

"Оккупанты эту ситуацию пытаются скрыть. Но именно сегодня в городе российские военные усиленно проверяли частный транспорт. Вероятно, в поисках партизан", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Мелитополе также слышали взрыв и стрельбу возле российской комендатуры.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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