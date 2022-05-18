В Луганской области в результате обстрелов обесточена последняя крупная электрическая подстанция.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Телеграм-канале.

"Около часа назад исчез свет в тех домах области, где он еще оставался. Вблизи Лисичанска идут активные боевые действия, есть попадание в линию электропередачи напряжением 220 кВ. Россияне обесточили и повредили последнюю мощную электроподстанцию", - говорится в его сообщении.

Ранее Гайдал предсказывал, что контрнаступление ВСУ в Луганской области может начаться в июне. В его ожидании войска противника уже начали окапываться.

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