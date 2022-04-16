В Угледаре Донецкой области, который находится в зоне активных боевых действий, обесточена шахта "Южнодонбасская-1", из которой перестали откачивать воду.

Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на местных жителей.

По словам жителя Угледара, при отсутствии электричества шахту затопит через 10 дней.

Информацию подтвердили в пресс-службе компании ДТЭК "Донецкие электросети".

"Шахта "Южнодонбасская-1" действительно обесточена. Большое количество оборудования и линий, обеспечивающих функционирование шахты, повреждены из-за активных боевых действий в регионе. Уточнить масштаб повреждений или отремонтировать оборудование пока невозможно. Активные боевые действия продолжаются и специалисты компании не имеют возможности обследовать оборудование и определить повреждения", - рассказали в компании.

В ДТЭК "Донецкие электросети" добавили, что сотрудничают с Вооруженными силами Украины для получения доступа к местам повреждений. В компании обещают начать аварийно-восстановительные работы, как только бригады получат возможность их безопасно выполнять.

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