С первых дней вторжения России Харьковская область остается полем жестоких боев, от которых страдают и города, и люди.

Сам Харьков испытал на себе серьезные обстрелы, из-за которых из города выехала примерно треть населения. Однако ситуацию вокруг города начинает менять продолжающееся контрнаступление Украины.

К северу от Харькова украинские войска уже вышли в некоторых местах на государственную границу с Россией.

Однако во многих других районах области российские войска продолжают удерживать контроль над территорией, а на юге региона, в районе Изюма и Барвенково продолжают наступательные действия.

По данным властей, по состоянию на начало мая под оккупацией находилось почти 40% общин области.

Захваченным остаются крупные города Харьковщины: Изюм, Купянск, Балаклея. Как утверждают в Харьковской областной военной администрации, главы двух последних городов пошли на сотрудничество с россиянами.

Заводятся в "руководство" населенных пунктов и новые люди.

Однако, в отличие от Запорожской и Херсонской областей, в Харьковской РФ не очень активно выстраивает свою "вертикаль власти". Нет и заявлений о том, что эти территории в будущем станут частью России. Никто не говорит о переходе на рубли.

Сюда, опять же в отличие от Херсона и Мелитополя, не приезжают российские чиновники (по крайней мере публично).

В чем причина и что вообще происходит на оккупированных территориях Харьковщины, разбиралась "Страна".

Еда на костре и связь с горы

Россиянами занята фактически вся восточная часть области. Жизнь в разных городах разнится. Если, скажем, в Изюме, сильно пострадавшем от боев, продукты можно купить на стихийных рынках, а готовить приходится на кострах, так как в городе нет газа, то в Купянске открыты магазины и аптеки, хотя остаются проблемы с электричеством, мобильной связью и интернетом. В Изюме по большей части блага цивилизации отсутствуют с марта.

Как рассказал "Стране" главный редактор газеты "Обрії Ізюмщини" Константин Григоренко, выехавший из Изюма, третий месяц город находится на грани выживания.

"На это мало кто обращает внимание, но Изюм - второй серьезно пострадавший город после Мариуполя. Уничтожена вся городская инфраструктура. В начале марта был ликвидирован газопровод высокого давления. Потом была разбомблена большая электроподстанция. Я со своего балкона видел, как все это горело… Как мне рассказывают, сейчас электричество начинает возвращаться благодаря недавно проложенной линии из оккупированного Купянска. Но это отдельные микрорайоны, где-то в частном секторе. Это не первая попытка перезапустить электросети. В прошлый раз они из-за повреждений долго не проработали. Водоснабжения по-прежнему нет. Газ есть только в районе Гончаровка, но давление слабое. Жители многоэтажек объединяются и готовят на самодельных печах или мангалах", - говорит Григоренко.

Мэр Изюма Валерий Марченко, выехавший из-за угроз его жизни, в интервью сайту "Децентрализация" назвал свой город "Мариуполем в миниатюре".

"До основания разрушены больницы, детские садики, жилые дома. Около 80% многоэтажной жилой застройки – в развалинах", - утверждал городской председатель.

Жители, с которыми говорила "Страна", говорят о разрушениях прежде всего в центре города.

"Но Изюм - это в основном частный сектор. И по некоторым частям города и не скажешь, что были обстрелы: ничего не повреждено", - говорит нам местная жительница Екатерина.

Российские СМИ, которые сейчас присутствуют в Изюме, сообщают, что город и сейчас подвергается обстрелам, но уже со стороны ВСУ. Украинская сторона это опровергает.

Продукты в Изюме - это отдельная история.

"С марта в городе не работает ни один магазин, аптека. Все разбито и разворовано", - рассказывает главред "Обріїв Ізюмщини". Не то, чтобы ничего нельзя было купить.

"Наш сосед организовал типа автолавки. Даже во время серьезных боев мотался по одному ему известным адресам, привозил разные продукты - даже мясо. Кто держал какую живность - скажем, свиней - резал, потому что нечем было кормить. Наценка была хорошая", - делится местный житель Павел.

Сейчас в Изюме работают рынки. Торговцы ездят за товаром за 80 км в Купянск. С деньгами, правда, у народа туго.

Россияне раздают гуманитарную помощь, и, как говорит Григоренко, зачастую это делается под камеры российских СМИ.

Хлеб идет с местного завода, работающего на генераторе несколько часов в сутки.

Отметим: по данным властей Белгородской области, электроснабжение неподконтрольной Киеву части Харьковской области восстановлено от их региона.

Мобильная связь в Изюме толком не работает - как и в Купянске. "Приходится за 10-15 км выезжать, чтобы попасть в точку, где есть связь. Смельчаки поднимаются на разрушенную телевышку на горе Кременец, где можно поймать сеть. Но там случаются прилеты. Поэтому очень быстро позвонил и беги", - говорит главред "Обріїв Ізюмщини".

"Руководителем" города от России назначен Владислав Соколов. По словам Григоренко, это бывший руководитель службы охраны главного отделения Ощадбанка в Изюме. Он баллотировался на городского главу Изюма в 2020 году от партии "Наш край" и стал шестым из шести, проиграв Валерию Марченко.

"Соколов пытается наладить работу коммунальных предприятий. Сотрудники водоканала и КП "Благоустройство" работают под нажимом, по сути за паек. Как я уже говорил, воды в городе так и нет. На улицах, правда, начали наводить порядок. Новая "власть" пробует перетянуть на свою сторону глав квартальных комитетов - это самоорганизации жителей. Кто-то сотрудничает, но я не виню людей. Через них распространяют гуманитарку, для многих которая сейчас - спасение", - говорит главред Григоренко.

Мэр Марченко также утверждает, что на сторону россиян перешли бывший городской глава Александр Божков, депутаты горсовета Анатолий Фомичевский и Юрий Козлов.

"Они ходят по бомбоубежищам, подвалам, где прячутся люди, рассказывают о том, что Киев сдан, Харьков сдан, нужно сотрудничать с российскими оккупантами. Под предлогом гуманитарной помощи собирают персональные данные людей, оставшихся в городе. Передают списки общественных активистов, теробороны. Рассказывают небылицы, что мы с помощью россиян будем восстанавливать электроэнергию, воду - все вопросы, которые сейчас болезненны для наших людей", - заявил Марченко информагентству "Погляд" месяц тому назад.

В комментариях под видео, правда, мэра самого обвиняют, что он бросил жителей на произвол судьбы, хотя есть и слова поддержки.

Главред Григоренко считает, что с момента захвата вертикаль новой "власти" в городе так и не выстроена. "Ее не вижу ни я, ни оставшиеся в Изюме люди", - настаивает он.

В городе главные хозяева - российские военные. "Они зашли со списками атошников, активистов, чиновников, искали тех, кто не выехал. До сих пор на блокопостах проверки. Российские военные же используют Изюм как перевалочный пункт для своих частей и техники. Земляки уже кого только не видели: и чеченцев, и дагестанцев, и "вагнеровцев", - говорит Григоренко.

Изюм действительно сейчас центр управления боевыми действиями российской армии на юге Харьковской области. Россияне пытаются наступать в сторону границы Донецкой области и Барвенково. По слухам, в Изюме даже был глава российского Генштаба генерал Герасимов.

Электроэнергия из России и "закрытая" Балаклея

В Купянске и Балаклее городские главы согласились сотрудничать с россиянами. Купянский мэр Геннадий Мацегора, которого считают первым перешедшим на сторону России местным руководителем, в свое оправдание сказал, что иначе город штурмовали бы "со всеми последствиями". Его обвинили в госизмене, и он на время уехал в Россию.

Судя по тому, что его цитируют в российских источниках как мэра, он продолжает выполнять свои обязанности. Например, он сообщил, что, благодаря подключению к энергосистеме России возобновил работу Купянский водоканал, работают больница и роддом, хлебозавод. Ранее только на выработку электричества для больницы Купянска ежедневно тратилось до 150 литров дизельного топлива.

В Купянске дело за госизмену заведено, кстати, не только на одного Мацегору. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместительнице начальника Купянского райотдела полиции Харьковской области, которая еще в момент захвата Купянска в конце февраля организовала полицейское сопровождение главной колонны военной техники оккупантов через город и сама ехала в одной из машин.

В Балаклее местный мэр Иван Столбовой получил уже заочно подозрение в госизмене и коллаборационизме. Об этом заявлял Офис генпрокурора.

Мэра подозревают в том, что он способствовал раздаче российской гуманитарной помощи в Балаклее и вел переговоры с россиянами о работе коммунальных служб.

"28 марта подозреваемый провел совещание руководства Балаклейского городского совета, в ходе которого агитировал своих заместителей к лояльному отношению как к оккупационным войскам, так и к РФ в целом. В этот же день он провел собрание местных жителей и сообщил о выдаче "гуманитарной помощи" военными РФ, а также о том, что ведутся переговоры с руководством оккупационных войск по налаживанию работы коммунальных служб в городе", - заявляют в прокуратуре.

Сейчас, по слухам, Столбовой уже покинул город вместе с семьей и уехал в Россию.

Местные жители рассказали "Стране", что сейчас город контролируется российскими военными, гражданской власти фактически нет.

"Город с 8 мая закрыт на въезд и выезд. Сначала говорили, что закрыли до 17 мая. Теперь говорят про 20 мая или 27-е. Почему закрыли - никто не говорит. Линия фронта проходит совсем близко от города. Первый блок-пост украинских войск в километрах пяти от окраины Бакалеи. Поэтому переодически город обстреливают. Пропадает время от времени электроэнергия, когда перебивает линии электропередач. Вместе с электроэнергией пропадает и вода, и связь, кроме отдельных мест на возвышенности, где сигнал мобильники ловят. Мэра нет. Полиция также на работу не выходит. Более-менее как-то функционируют коммунальные службы, которые ремонтируют электросети. Никаких планов россияне нам не озвучивают. Новая "власть" представлена лишь какой-то "комендатурой", в которой служат люди из "ЛНР". Но они гражданскими делами не занимаются. Только функции полиции по сути выполняют. С продуктами до того как город закрыли было все более-менее. На рынки привозили с окрестных сел. После 8 мая стало заметно хуже. Но что-то все равно привозят. Расплачиваемся гривнами. Никаких рублей не ходит. Но и с гривнами есть проблема. Зарплаты на карточки бюджетникам и пенсионерам приходят, но обналичить их нигде нельзя. Не работают банкоматы и терминалы в магазинах. Все только за наличку. До 8 мая приезжали какие-то люди, которые предлагали обналичивать деньги с карт за 10%. Но после 8 мая и это прекратилось. Поэтому многие люди сейчас фактически остались без возможности купить что-либо", - говорит один из жителей Балаклеи.

Как утверждает глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, в Волчанске - небольшом городе на Харьковщине - некоторые представители местной власти согласились сотрудничать с россиянами.

"Нам известны местные коллаборанты, которые даже предлагают нашим аграриям в Волчанском районе засеваться под их флагами. Они даже называют, сколько это будет стоить, сколько будет стоить собрать урожай. Эти люди, к сожалению, также работали и в государственных органах власти, не буду называть в каких, но есть такие примеры", - сказал Синегубов.

Это не Херсон

Что стоит отметить в примерах сотрудничества с россиянами в Харьковской области, так это то, что серьезных фигур в нем раз-два и обчелся. Даже мэры Купянска и Балаклеи на них не тянут.

Есть, правда, человек, которого российские СМИ именуют "руководителем администрации Харьковской области". Его зовут Виталий Ганчев. он бывший милиционер, работал в Дергачевском районе при Януковиче, после Майдана переехал в "ЛНР". Он еще в апреле отметился заявлением, что в регионе могут провесит "референдум" о присоединении к России.

Однако далее эту идею никто активно не артикулировал. Да и сам Ганчев в информпространстве появляется редко.

Основные же группы влияния в области на сотрудничество с Россией не пошли. Чем это объясняется, кроме патриотических соображений?

Возможно, сыграли роль военные неудачи Москвы в области (и в масштабах всей страны).

В отличие от Херсонщины здесь россияне не взяли областной центр, заняв только несколько районов, прилегающих к границе, где, судя по контрнаступлению украинской армии, укрепились не так уж сильно. И влиятельные люди не захотели рисковать, ощущая шаткость ситуации.

Да и россияне эту территорию активно не "осваивают" (в отличие от того же Херсона, куда успели приехать и вице-премьер российского правителсьтва Хуснуллин, и один из лидеров "Единой России" Турчак.

"В Херсонской области и на юге Запорожской области действительно есть определенное сотрудничество региональных элит, чего не видно на Харьковщине. Интерес россиян к южным областям очевиден: сухопутный путь в Крым, порты, вода на аннексированный полуостров, атомная электростанция, сельскохозяйственная продукция. На руку им играет низкая интенсивность боевых действий, более-менее стабильная линия фронта. Это понимают и в тамошних элитах. Россия может попытаться использовать Херсонщину и Приазовье, как она это сделала с Донецком и Луганском, записав в какие-то новые мирные соглашения с Украиной. Другой вопрос, пойдет ли на это Киев. Но мысли такие у Кремля могут возникнуть. А вот особая выгода от закрепления за собой районов Харьковской области не просматривается", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

На данный момент очевиден лишь военно-тактический интерес России к закреплению контроля над захваченными территориями Харьковской области. Так как ее восточная часть обеспечивает тыл и коммуникации для наступления на Донбасс.

В тоже время, нельзя исключать, что если России удастся выполнить задачу по захвату территории Донбасса (или большей ее части), то она может вновь попытаться начать операцию по окружению Харькова и захвату Харькова. По крайней мере такие прогнозы еще в апреле озвучивала украинская разведка.

Но, повторимся, это вряд ли возможно до окончания операции на Донбассе. Сил вести активное наступление сразу по нескольким направлениям у России сейчас явно нет. А на Донбассе пока до выполнения поставленных Москвой задач еще далеко и чем (и когда) закончится битва там, предсказать трудно.