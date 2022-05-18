Дергачевский горсовет опубликовал видео, на котором снят поселковый клуб Прудянки Дергачевского района, разрушенный в результате российских бомбардировок.

Ранее в Дергачах ракетным ударом был разрушен районный Дом культуры. Тогда в нем был разрушен гуманитарный штаб, через который помогали людям.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.