В Харькове, куда вернулись уже более полумиллиона человек, с 18 мая открываются ЦНАПы, а также офисы районных управлений социальной защиты. Об этом в обращении к жителям города сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Работать ЦНАПы будут с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Возобновляет свою работу и онлайн-регистрация в ЦНАПы. По словам Терехова, с завтрашнего дня будет доступны услуги в сфере пенсионного обеспечения и социальной помощи.

Также возобновляется предоставление услуг, касающихся строительства и регистрации места жительства.

"К сожалению, из-за войны мы пока не сможем предоставлять все услуги, как это было до 24-го февраля. Но некоторые из них будут доступны уже с завтрашнего дня. В частности, это касается строительства и части услуг в сфере регистрации места жительства. Также в "Прозрачных офисах" Салтовского, Шевченковского и Киевского районов будет представляться весь спектр услуг Пенсионного фонда Украины.



Наши специалисты делают все возможное, чтобы с каждым днем расширять список предоставляемых услуг. Информация об этом будет постоянно обновляться на сайте городского совета и на интернет-страницах самих Центров предоставления административных услуг", - сказал Терехов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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