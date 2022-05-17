В Харькове военные России полностью уничтожили единственный в Украине и один из самых больших в мире Национальный центр генетических ресурсов растений.

Об этом рассказал ведущий научный сотрудник института растениеводства им. Юрьева Сергей Авраменко.

"Все превратилось в сплошной пепел. Десятки тысяч образцов. Это всемирная коллекция. В том числе сорта, которым сотни лет, старинные, которых мы уже не сможем восстановить. Здесь был ад, алюминий поплавился. Выгорело все", – рассказал Авраменко.

По его словам, в банке хранилось более 160 тысяч сортов и гибридов по всему миру.

"Там были старинные сорта, которым сотни лет, в том числе овраги культуры. Они уже не подлежат восстановлению", - объяснил он.

Авраменко также добавил, что на территории центра не было военных или бойцов терробороны. По его мнению, враг специально целился в научное учреждение именно в то место, где хранился банк генетических ресурсов растений.

Учреждение имеет давнюю историю, сохранилось даже при немецкой оккупации. Авраменко рассказал, что "немцы не уничтожали эту коллекцию, а наоборот пытались сохранить, что-то скрыть, потому что знали, что и их потомкам это понадобится". Селекционеры со всего мира, всех стран, включая РФ, заказывали и получали образцы из этого генофонда, чтобы создавать свои сорта, адаптированные к местности.

Война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.