Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал о том, что украинские военные продвигаются на северном и северо-восточном направлении Харьковской области. Активные боевые действия идут на Волчанском направлении.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

Отметим, что через Волчанск РФ перебрасывает технику в направлении Изюма. Это важный транспортный узел.

Тем временем оккупанты пытаются прорвать госграницу в районе Середино-Буды на Сумщине, сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Продолжается бой на севере Шосткинского района. Вдоль границы есть пожары, вызванные обстрелами", - сказал он.

Ранее украинские военные показали видео, как они выходят к границе с Россией в Харьковской области. Судя по всему, выход зафиксирован к северу от Харькова. К границе вышел 227-й батальон 127-й бригады территориальной обороны.

Война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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