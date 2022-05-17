Сегодня глава Офиса президента Михаил Подоляк сообщил о том, что процесс переговоров между Украиной и Россией приостановлен. Аналогичное заявление сделал и замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Однако он будет восстановлен, и, как мне кажется, модератором будет Зеленский", - сказал Подоляк.

Он также заявил, что отдавать что-либо, чтобы "сохранить лицо Путина", Украина не собирается.

В МИД России объявили о "выходе Украины из переговоров".

"Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла практически из переговорного процесса", - заявил Руденко.

Тем временем глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что западные страны планируют затянуть процесс переговоров по Украине, чтобы измотать Россию и нанести ей урон.

Война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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