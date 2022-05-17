Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что западные страны планируют затянуть процесс переговоров по Украине, чтобы измотать Россию и нанести ей урон.

Об этом сообщают российские СМИ.

Также министр иностранных дел заявил, что Запад не выдвигает никаких предложений по Украине, и по данным РФ, не готов предоставить Украине гарантии безопасности.

"Они хотят конфликт затянуть, чем дольше, тем, как им кажется, больший урон они нанесут российским военнослужащим, самой Российской Федерации, измотать, утомить и прочее", - сказал дипломат.

По его словам, Москва располагает данными, что украинскую переговорную группу "ведут" Вашингтон и Лондон.

"Явно это было сигналом, что украинская самодеятельность, может быть, которая проявилась в передаче нам приемлемых принципов (на переговорах в Cтамбуле - Ред.) достижения договоренностей, не была поддержана на Западе", - утверждает глава российского МИД РФ.

Лавров добавил, что перевод разговора на уровень Вашингтона или Лондона ничего не изменит.

Также он сказал, что Россия готова решать с Украиной гуманитарные вопросы, как в случае с "Азовсталью":

"Поэтому сейчас уже мы будем решать задачи, в зависимости от того, как мы их видим, всегда, подчеркну, будучи готовыми решать гуманитарные вопросы, как это произошло вчера, когда благодаря нашим военным, их инициативам на земле удалось вывезти сотни раненых с "Азовстали", и это именно те принципы, которые лежат в основе действий российской армии", - сказал Сергей Лавров.

Ранее Лавров не верит в успех переговоров Украины и РФ, если Киев продолжит получать оружие.

Также "Страна" писала, что Лавров считает, что безобидность желания Киева вступить в ЕС "вызывает сомнения на фоне превращения данного объединения в агрессивного игрока".