В Харьков за последние недели вернулось уже около 600 тысяч человек.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, только поездами в город ежедневно возвращается более 2 тысяч человек ежедневно.

"Нужно обеспечивать транспортную логистику, чтобы люди могли добираться до работы. Учитывая, что метро – один из самых безопасных видов транспорта, будем работать над тем, чтобы в ближайшие недели его запустить"‎, – рассказал губернатор.

Синегубов добавил, что в связи с этим нужно будет решать вопрос о размещении людей, которые в последние месяцы жили в метро и которым негде жить.

Напомним, сегодня Синегубов сообщил, что в Харькове уже несколько дней относительная тишина, но угроза обстрелов остается.

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