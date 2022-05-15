"Укрзализныця" в ближайшее время запустит поезд Чернигов-Сумы-Ужгород, чтобы как переселенцы. так и беженцы из этих северных областей смогли вернуться домой с запада.

Об этом сообщил руководитель пассажирского направления "УЗ" Александр Перцовский.

Ранее "Страна" сообщала, что поезд из Киева в Ивано-Франковск решили называть "Стефания Экспресс" - в честь песни "Стефания", с которой украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении в 2022 году.

Также мы рассказывали, что в Киев массово потянулись возвращенцы - судя по статистике "Укрзалызныци". Также падает число эвакуирующихся. Большинство поездов из западных регионов Украины в Киев заполнены более чем на 95%.

Война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.