"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд 245/246 по популярному маршруту Киев – Ужгород – Киев.

Об этом компания сообщает в Facebook.

13, 15, 17 мая поезд отправится из Киева в 23:01 и прибудет в Ужгород в 14:10 на следующий день с остановками в Мукачево в 12:50 и в Батево в 13:23.

Обратно из Ужгорода поезд будет курсировать 14, 16, 18 мая в 20:13 с прибытием в Киев в 10:11.

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" сообщила о восстановлении 14 маршрутов поездов после обстрелов железнодорожной инфраструктуры Россией.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.