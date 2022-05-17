Российские войска в Запорожской области могут отказаться от попыток захватить Гуляйполе и вместо этого занять оборонительные позиции.

Об этом говорится в сводке Американского института изучения войны за 16 мая.

Там сообщают, что войска РФ не вели активных наступательных действий на южном направлении 16 мая. Вместо этого они продолжали укреплять позиции.

В частности, вырыли траншеи и установили бетонные баррикады по всему периметру Запорожской АЭС в Энергодаре.

Также укрепили населенные пункты примерно в 37 км к востоку от Энергодара и в районах к югу от Мелитополя.

Кроме того, российские силы уничтожили автомагистраль между подконтрольными России населенными пунктами в Пологовском районе и районами контрнаступления украинских войск в районе Гуляйполя, примерно в 47 и 60 км к западу от границы с Донецкой областью.

Напомним, российские войска начали наступление на юге в направлении Гуляйполя в середине апреля.

После этого сообщалось об обстреле россиянами Гуляйполя фосфорными боеприпасами.

Также писали, что 15 мая армия России обстреляла Гуляйполе, в результате чего были повреждены жилые дома. А на протяжении всех суток 14 мая противник обстреливал город и разрушал инфраструктуру.