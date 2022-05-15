Запорожская областная администрация заявила об обстрелах россиянами Гуляйполя.

Об этом администрация сообщает в своем Facebook.

Повреждены жилые дома местных жителей. Информации о пострадавших не поступало.

На протяжении всех суток 14 мая противник продолжал обстреливать Гуляйполе и разрушать инфраструктуру.

В результате обстрела в домах разрушены крыши, иссечены стены, выбиты окна. Некоторые помещения от прямых ракетных попаданий полностью разрушены. Повреждены придомовые территории и гаражи мирного населения.

Напомним, война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.