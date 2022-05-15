Армия России обстреляла Гуляйполе. Повреждены жилые дома. Фото
Запорожская областная администрация заявила об обстрелах россиянами Гуляйполя.
Об этом администрация сообщает в своем Facebook.
Повреждены жилые дома местных жителей. Информации о пострадавших не поступало.
На протяжении всех суток 14 мая противник продолжал обстреливать Гуляйполе и разрушать инфраструктуру.
В результате обстрела в домах разрушены крыши, иссечены стены, выбиты окна. Некоторые помещения от прямых ракетных попаданий полностью разрушены. Повреждены придомовые территории и гаражи мирного населения.
Напомним, война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.
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