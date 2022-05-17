Украина 17 мая открыла в районе села Каменское Запорожской области "зеленый коридор" на территорию, подконтрольную российским войскам.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

"С 11.30 до 16.00 открываем "зеленый коридор" для граждан, изъявивших желание выехать на территорию подконтрольную противнику, в районе с. Каменское. В случае изменения ситуации в безопасности коридор будет закрыт", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что на выезде из Херсонской области на подконтрольную Украине территорию страны застряли тысячи машин местных жителей, их не пропускают оккупанты на российских блокпостах.

Война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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