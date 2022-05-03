В Украине планируют открыть сеть центров для оказания помощи гражданам, ставшим жертвами сексуального насилия во время вторжения российских оккупантов. Об этом заявила вице-премьер и министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина на брифинге, совместном со спецпредставителем Генсека ООН Прамилой Паттен, передает "Укринформ".

"В качестве первоочередной меры мы планируем развернуть по всей территории Украины, в первую очередь в городах, куда массово перемещены граждане, в городах, куда переезжают граждане Украины в рамках зеленых коридоров, в рамках эвакуации, а также на территории Украины, освобожденной от российской оккупации, (центры – Ред.) работу с такими гражданами, где они смогут получить психологическую, медицинскую, медикаментозную и правовую помощь", - сказала она.

По словам вице-премьера, правительству важно начать масштабную работу по созданию условий для фиксации случаев сексуального насилия и оказания необходимой помощи. В Украине уже развернуты 24 бригады социально-психологической помощи, которые работают с пострадавшими гражданами.

"Не молчите, потому что сексуальное насилие влияет не только на жертв, но влияет на их семьи, целые громады. Это молчаливое оружие… Я обращаюсь к жертвам и призываю жертв насилия: "Вы не отвечаете за то, что с вами произошло, и вы должны переносить вину на тех, кто это совершает", - призвала спецпредставитель Генсека ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта.

Отметим, что по состоянию на 27 апреля Офис омбудсмена получил уже около 400 обращений касательно сексуального насилия со стороны российских захватчиков.

Напомним, Путин наградил "за массовый героизм" бригаду, которую подозревают в мародерстве и изнасилованиях в Буче.