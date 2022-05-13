Сегодня, 13 мая, с 10:00 до 15:00 будет открыт зеленый гуманитарный коридор для граждан, которым нужно проехать на временно оккупированные территории в районе г. Васильевка Запорожской области. Об этом сообщает в Телеграм Запорожская ОВА.

Украинцев, которые будут направляться по данному зеленому коридору, просят следить за ситуацией безопасности, ведь в случае ее смены коридор будет закрыт.

Напомним, со 2 марта осажденная врагом Васильевка находилась на грани гуманитарной катастрофы. 15 апреля войска РФ нанесли удар по Васильевке. В результате артобстрела было повреждено несколько жилых домов в центре города и частный сектор, уничтожен продуктовый магазин и повреждено депо на железнодорожной станции "Таврийск". 1 человек погиб, а 5 получили ранения.

Тем временем война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.