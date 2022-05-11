Троих сотрудников Запорожской АЭС уволили за участие в акции "Бессмертный полк", которую организовали россияне.

Об этом говорится в сообщении "Энергоатома".

"Три уже бывших работника ЗАЭС могут осчастливить своим присутствием любое другое учреждение или организацию. Это Киселева Галина, работавшая врачом профилактория Запорожской АЭС, Юрий Власов – работник того же профилактория и Влад Лаврик – начальник отдела коммерческого учета. С атомной станции участники устроенной оккупантами акции "Бессмертный полк" уволены. Соответствующие приказы подписал руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин", - говорится в сообщении.

Где именно проходила акция, в которой приняли участие работники ЗАЭС - не сообщается. Но в захваченном россиянами Энергодаре, где находится ЗАЭС, такую акцию устраивали.

Ранее мы писали о том, что в захваченном Энергодаре из-за окончания угля остановили работу Запорожской ТЭС. Подвезти новый уголь невозможно из-за оккупации и боевых действий.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

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