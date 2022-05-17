Россияне не выпускают мирных жителей из Херсонской области. В очереди на выезд застряли тысячи машин. Видео
На выезде из Херсонской области на подконтрольную Украине территорию страны застряли тысячи машин местных жителей.
Видео публикуют местные Telegram-каналы.
Херсонцы сообщают, что они уже уже четыре дня стоят в многокилометровой колонне под Бериславом в направлении Кривого Рога. Люди хотят выехать на подконтрольную территорию Украины, но их не пропускают оккупанты на российских блокпостах.
Местные выезжают из неподконтрольной части Херсонской области на свой страх и риск. Ни одного официального "зеленого коридора" из Херсона не объявляли.
Напомним, что недавно в Херсон приехал замглавы Совфеда РФ и заявил, что "Россия здесь навсегда". Кроме того, местные оккупационные "власти" планируют начать раздавать паспорта местному населению.
Однако люди массово выезжают из оккупированного региона. 20% жителей покинули территорию временно оккупированной Херсонщины, хотя официально "зеленых коридоров" нет. Кроме того, из самого Херсона выехали 45% местных жителей.
"Страна" разбиралась в том, что происходит с Херсоном и областью и что с ним собираются делать оккупанты.