На выезде из Херсонской области на подконтрольную Украине территорию страны застряли тысячи машин местных жителей.

Видео публикуют местные Telegram-каналы.



Херсонцы сообщают, что они уже уже четыре дня стоят в многокилометровой колонне под Бериславом в направлении Кривого Рога. Люди хотят выехать на подконтрольную территорию Украины, но их не пропускают оккупанты на российских блокпостах.

Местные выезжают из неподконтрольной части Херсонской области на свой страх и риск. Ни одного официального "зеленого коридора" из Херсона не объявляли.

Напомним, что недавно в Херсон приехал замглавы Совфеда РФ и заявил, что "Россия здесь навсегда". Кроме того, местные оккупационные "власти" планируют начать раздавать паспорта местному населению.

Однако люди массово выезжают из оккупированного региона. 20% жителей покинули территорию временно оккупированной Херсонщины, хотя официально "зеленых коридоров" нет. Кроме того, из самого Херсона выехали 45% местных жителей.

"Страна" разбиралась в том, что происходит с Херсоном и областью и что с ним собираются делать оккупанты.