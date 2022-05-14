У херсонских фермеров начались проблемы со сбытом ранних овощей, потому что из региона уехало много людей, а въезд в область оккупанты закрыли.

Об этом сообщает "Суспильне".

Закупочная цена молодого картофеля на оптовом рынке в Великих Копанях 13 мая составила 8 гривен за килограмм, что очень мало.

"Цены нет. Сейчас односельчане продают картофель, который вырастили в теплицах, и рассказывают, что едва смогли сдать оптом за 8 гривен. А у нас картофель высажен в открытый грунт, пока стоит зеленый, еще не копали, но понимаем, что и за такую цену не сможем ее сбыть", – сказала собеседница издания.

По ее словам, для многих жителей сел выращивание раннего картофеля является единственным способом заработка. Война лишила их такой возможности.

Ранее сообщалось, что почти половина жителей Херсона выехала из города. Каждый пятый покинул область с марта.

"Страна" подробно рассказывала, что сейчас происходит в Херсоне и какие планы на этот город у России.

Война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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