Из-за войны в Украине цены на мясо и яйца во многих странах мира в ближайшее время могут вырасти на 20-30%.

Об этом министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил на брифинге.

"Последствия вооруженной агрессии России на продовольственную безопасность мира понятны и очевидны. Другой вопрос в том, что их еще до конца не почувствовали, потому что есть еще сформированные резервы. Некоторые страны, такие как Китай, в прошлом году формировали значительно большие резервы, чем в другие времена. Другие страны, например Северной Африки и Ближнего Востока, имеют определенные запасы зерна, но только до нового урожая", - заявил он.

Он заявил, что в конце июля страны столкнутся с отсутствием большого нового потока зерна из Украины, и это вызовет панику. По его словам, переплаты за зерно есть и сейчас, но они пока не болезненны.

Дефицит зерна из Украины вызовет рост цен на другие товары.

"Я думаю, что это почувствуют даже те страны, которые об этом раньше никогда не задумывались. Ведь зерно нужно для получения многих продуктов, в частности мяса и яйца, поэтому цены на них в ближайшее время могут вырасти на 20-30%", - заявил он.

Напомним, ведущий производитель яиц в Украине сообщил о риске масштабной катастрофы из-за войны.

Вместе с тем, ранее в Минфине заявили, что 400 миллионов людей зависят от поставок украинского зерна.

Кроме того, разбирались, что происходит с ценами в Украине во время войны.