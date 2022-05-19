Луганская область второй день без света после того, как россияне разбомбили электроподстанцию в Лисичанске. Под мощными обстрелами находится Северодонецк. За минувшие сутки там погибли четыре человека, трое - травмированы.

Об этом сообщил губернатор Сергей Гайдай Telegram-канале.

По его словам, за сутки наибольшие повреждения получил Северодонецк, его обстреливали с самого утра, а также населенные пункты Попаснянской громады. В частности, в последней россияне активно применяли авиацию.

В Северодонецке без признаков жизни обнаружили двух женщин в квартире, куда попал снаряд. Вблизи одного из домов погиб мужчина, на этой же улице под огонь россиян попали женщина и мужчина. Первая погибла на месте, мужчина с осколочными поражениями госпитализирован. Еще два северодончанина получили осколочные ранения и контузию. А в Лисичанске женщине оторвало руку, сообщил Гайдай.

Напомним, ранее сообщалось, что под контролем Украины остались около 10 процентов Луганской области.

Также мы писали, что контрнаступление ВСУ в Луганской области может начаться в июне.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

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