В рамках введенных ранее антироссийских санкций Канада запретила въезд тысяче граждан РФ. Среди них также президент России Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом объявил министр внутренней безопасности Марко Мендичино 17 мая, сообщает "Интерфакс".

"Мы только что объявили, что запрещаем въезд в Канаду около тысячи россиян, включая Путина и его сообщников. Все эти лица уже находятся под санкциями Канады за их роль во вторжении и теперь они будут невъездными. Мы обеспечим, чтобы Канада не была "безопасной гаванью" для ответственных за противоправное, безнравственное и реваншистское вторжение в Украину", - заявил Мендичино.

В правительственном коммюнике добавили, что министр внесет изменения в закон об иммиграции и убежище, чтобы запретить въезд россиянам, попавшим под санкции. Эти изменения позволят канадским пограничникам отказывать во въезде и выдворять из страны данных лиц, а миграционной службе - отказывать им в получении визы.

Ранее сообщалось, что правительство Канады ввело санкции еще против 14 людей из окружения Владимира Путина. Это олигархи, государственные служащие, соратники режима и члены их семей.

Также писали, что Канада ввела нефтяное эмбарго против России.