Власти Соединенных Штатов планируют смягчить экономические санкции против Венесуэлы. В частности, планируется разрешить нефтяной компании Chevron начать переговоры с правительством Мадуро.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Отмечается, что Вашингтон рассматривает возможность продлить лицензию Chevron на работу в латиноамериканской стране для продолжения сотрудничества с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. Текущая лицензия Chevron истекает 1 июня 2022 года.

При этом компании по-прежнему будет запрещено заниматься добычей и экспортом углеводородов в Венесуэле согласно требованиям Вашингтона.

Кроме того, власти США, как сообщается, могут исключить из санкционного списка родственника супруги президента Мадуро Карлоса Эрика Мальпика-Флореса в качестве дополнительного шага для улучшения двусторонних отношений Каракаса и Вашингтона.

Напомним, в 2019 году Дональд Трамп подписал указ о введении против Венесуэлы полного экономического эмбарго. Этим указом на территории США блокированы все активы правительства Николаса Мадуро и запрещены любые экономические операции с ним. Исключение сделано лишь для гуманитарной помощи. В тексте указа Трамп отметил, что это решение связано "с продолжающейся узурпацией власти незаконным режимом Николаса Мадуро, а также нарушением прав человека, включая произвольные или незаконные аресты и задержания венесуэльских граждан, вмешательством в свободу выражения мнений и продолжающимися попытками подорвать позиции временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и демократически избранной Национальной ассамблеи Венесуэлы".

Позже, в 2020 году, США ввели санкции против Ирана из-за ядерной программы и против президента Венесуэлы Николаса Мадуро - из-за сотрудничества с этой исламской республикой.