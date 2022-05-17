Сербию накрыла волна ложных минирований из-за позиции страны по Украине.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила о почти ста угрозах минирования, вызвавших массовую эвакуацию школ и общественных мест, передает Reuters.

Брнабич объяснила, что волна лжеминирований были частью давления из-за рубежа на Белград в связи с его отказом ввести санкции против России.

Угрозы по электронной почте были разосланы более чем в 90 школ и на различные объекты, включая здание президентской администрации, мосты, торговые центры, рестораны, белградский зоопарк и футбольный стадион.

Во время обыска взрывотехников взрывные устройства не были обнаружены.

Ранее президент Сербии Александар Вучич назвал любые санкции бессмысленными и аморальными. В связи с этим, по его словам, страна не присоединилась к антироссийским ограничительным мерам.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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