Украинский МИД отрицает обвинения президента Сербии в фальшивом минировании самолетов по маршруту Белград - Москва.

Об этом заявил заявил спикер МИД Олег Николенко в Facebook.

Накануне Александр Вучич заявил, что спецслужбы Украины и одной из стран ЕС постоянно пытаются сорвать полеты компании Air Serbia.

"Категорически отвергаем безосновательные обвинения президента Сербии. Его заявления о якобы причастности Украины к сообщениям о минировании самолетов сербских авиакомпаний, совершающих полеты в РФ, не соответствуют действительности", - ответили в украинском МИДе.

Также Николенко выразил разочарование, что Сербия не присоединилась к санкциям ЕС, против России.

"Призываем Белград встать на сторону правды и в полной мере приобщиться к поддержке Украины и отстаиванию ценностей, на которых основана объединенная демократическая Европа", - заявил спикер.

Напомним, что ранее в Сербии заявили о появлении истребителя возле пассажирского самолета из Белграда в Москву.

Также президент Сербии заявлял, что не присоединился к антироссийским санкциям, потому что это "бессмысленно и аморально".

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