Европарламент планирует взыскать больше 100 тысяч евро с кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен
Европейский парламент (ЕП) намерен взыскать крупную сумму с кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен и ее соратников после информации о якобы незаконных тратах политика в ее бытность евродепутатом.
Эта информация была опубликована во французском издании Mediapart.
Представитель ЕП сообщил агентству Франс Пресс, что речь идет о необоснованных выплатах в общей сложности 617 тысяч евро.
"В ближайшие недели мы приступим к взысканию этих средств с соответствующих лиц", - рассказал собеседник агентства.
Согласно докладу Европейского офиса по борьбе с коррупцией, на который ссылаются СМИ, речь идет о компенсациях, полученных Ле Пен и ее соратниками в Европейском парламенте.
В частности, указывается, что она и ее однопартийцы из "Национального объединения" тратили средства из бюджета Европарламента на цели, связанные с внутренней французской политикой. Кроме того, отмечается, что эти деньги использовались в личных целях или на услуги компаний, приближенных к партии "Национальное объединение".
Непосредственно с Ле Пен планируется взыскать около 137 тысяч евро. Она была евродепутатом с 2004 по 2017 год.
Напомним, кандидат в президенты Франции Ле Пен вслед за Макроном отказалась называть действия РФ в Украине геноцидом.
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