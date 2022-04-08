В Сербии заявили о появлении истребителя близ пассажирского самолета, выполнявшего рейс Белград-Москва. Президент страны Александр Вучич сообщил, что Белград запросит информацию у РФ и НАТО по поводу инцидента.

Об этом пишет РИА Новости.

"Истребитель больше всего напоминал F-15 или Eurofighter серого цвета. В российской воздушной зоне, очевидно, был самолет НАТО, который летел всего на километр ниже нашего пассажирского. Российская служба контроля полетов нас корректно оповестила, что вблизи другой самолет, они проверяли, можем ли мы установить визуальный контакт и сообщить, что это. Что им делать с этим самолетом, когда в нашем пассажиры, а он шел курсом слева направо без угрозы нашему, двумя тысячами футов ниже, прошел снизу и скрылся", – сказал Вучич.

Глава государства добавил, что он поделился этой информацией с гражданами, чтобы они понимали размеры давления на единственную страну, у которой есть авиасообщение с Россией.

Как писала "Страна", вчера Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. И Сербия поддержала это решение. Вучич объяснил, что представитель страны проголосовал так тоже из-за давления Запада на Белград.



