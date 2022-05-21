Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал газету The New York Times за редакционную статью с призывом к Украине согласиться на территориальные уступки, чтобы остановить войну.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Подоляк назвал такое заявление "очень странным". По словам советника главы ОП, "очень круто, когда ты сидишь где-нибудь в теплом кабинете, пьешь кофе и размышляешь о глобальных мировых проблемах".

"А не хочет ли этот человек, который пишет "давайте вы чем-нибудь уступите", приехать сюда и поговорить с семьями, в которых убили или изнасиловали их близких? Не хочет поговорить с ними? NYT, какая проблема? Здесь кофе попьешь, посидишь в Буче, поговоришь с ними", – заявил Подоляк.

По его словам, если "уступить" РФ какие-либо территории, россияне через несколько лет захотят забрать и другие.

Напомним, NYT в статье "эдиториал боард" (то есть, выражающей позицию редакции) делают вывод, что Россия все еще имеет огромную военную силу, а поддержка США не безгранична. Поэтому не является реалистичным предположение, что война может закончится полным военным разгромом России и освобождением всей территории Украины. В связи с этим, в статье содержался намёк, что Украине стоит подумать насчёт возможности территориальных уступок, чтоб остановить войну.

Отметим, что это не первое такое заявление на Западе. На этой неделе свою программу по урегулированию выдвинула Италия. Она подразумевает переговоры с Россией о новых гарантиях европейской безопасности и остановку войны без обязательного возврата Украине захваченных территорий, а также с признанием территориального спора по Донбассу и Крыму.

Но украинская власть даёт понять, что эти планы ей не нравятся. Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина продолжит войну с Россией до полной деоккупации своих территорий, включая Крым и Донбасс.

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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