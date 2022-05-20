Министерство иностранных дел Италии подтвердило существование мирного плана по Украине, переданного в ООН.

Пункты плана следующие:

прекращение огня; нейтралитет Украины, обеспеченный международно-политическими гарантиями и связанный с процессом вступления страны в ЕС; выработка двустороннего соглашения между Киевом и Москвой по Крыму и Донбассу; подписание нового многостороннего соглашения о реорганизации международных балансов, начиная с отношений между ЕС и РФ.

О том, что Италия действительно предложила план прекращения войны в Украине, сообщил и представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. При этом он подробностей раскрывать не стал.

"Украина высоко ценит поддержку Италии в рамках Европейского Союза и на двустороннем уровне. Итальянская сторона действительно поделилась своим видением путей прекращения войны России против Украины. Соответствующие предложения сейчас изучаются", - сказал он.

Напомним, накануне об итальянском плане для Украины из четырех пунктов сообщила Repubblica.

Также "Страна" писала, что премьер Италии Марио Драги призвал к прекращению огня в Украине, чтобы начать серьезные переговоры по прекращению войны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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