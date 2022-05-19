Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил о планах украинского контрнаступления.

"Для меня принципиально, чтобы мы освободили Херсонскую область, причем максимально жестко для и коллаборантов, и для российских военных. Запорожскую область. Нам нужна акватория Азовского моря. Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово "русские". Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово "русские" и чтобы уголовные элементы, называющие себя властями, - чтобы их не было физически", - сказал Подоляк в эфире телемарафона.

При этом в перечислении оккупированных территорий Подоляк не назвал Крым.

Ранее Подоляк говорил, что переговоры с Россией не закончились, а приостановлены.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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