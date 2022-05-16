Украинская армия будет готова к активному контрнаступлению на позиции РФ после получения достаточных объемов тяжелого вооружения от партнеров. Произойдёт это к середине июля.

Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

"Первое серьезное оружие, думаю, приедет не раньше июля. Точнее, в серьезных количествах. Надо правильно понимать. Идти оно будет и раньше, но вот как бы. Не раньше июля", - заявил Арестович.

Напомним, 12 мая британская разведка сообщила о том, что украинские силы продолжают контратаки севернее Харькова, отбивая несколько городов и сел в направлении границы РФ.

Также мы писали о том, что по мнению аналитиков, Россия отступает под Харьковом, но будет удерживать Волчанск, где ее войскам поможет местность.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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