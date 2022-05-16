Военные Российской Федерации пытаются организовать поставки техники на остров Змеиный. Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Юг".

Войска РФ также продолжают подъемно-спасательные работы на месте уничтожения десантного катера типа "Серна" вблизи острова.

В ОК "Юг" сообщили, что по состоянию на 16 мая в Черном море находятся два корабля, имеющих на борту крылатые ракеты, и шесть больших десантных кораблей.

"Угроза ракетных ударов и вероятность высадки десанта остаются актуальными", – говорится в сообщении.

Ранее спикер Одесской областной ОВА Сергей Братчук в своем видеообращении заявил о том, что на острове Змеиный россияне пытаются установить системы ПВО.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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