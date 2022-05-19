Переговоры с Россией не закончились, они приостановлены, поскольку любая война заканчивается переговорами.

Об этом 19 мая заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным состоятся тогда, когда в них будет потребность у украинского президента, добавил Подоляк.

При этом он отметил, что Россия "должна понять, что победы в этой войне у нее не будет".

"Они должны понять, что в результате этой войны потеряют все, поэтому должны прекратить ее", - сказал Подоляк.

Напомним, 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что переговоры РФ и Украины не идут, а Киев фактически вышел из этого процесса.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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