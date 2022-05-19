Итальянский премьер-министр Марио Драги призвал срочно прекратить огонь в Украине, чтобы можно было начать серьезные переговоры по прекращению войны, о фактическом прекращении которых на днях заявили Киев и Москва.

С таким заявлением Драги выступил в Сенате верхней палаты в Риме, открывая дебаты о роли Италии в поддержке Украины, пишет Reuters.

"Прекращение огня должно быть достигнуто как можно скорее", - сказал Драги.

По его словам, важно поддерживать давление на Россию с помощью экономических санкций, "потому что мы должны посадить Москву за стол переговоров".

Также Драги заявил, что Италия будет продолжать поддерживать правительство Украины в его усилиях по противостоянию российскому вторжению.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что прекращение огня возможно только после тотального вывода войск РФ из Украины.

Также мы писали, что Италия одобрила поставки вооружения Украине в середине апреля.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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