Европейская комиссия утвердила План восстановления Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Уже сейчас предлагается предоставить Украине 9 млрд евро макрофинансовой помощи. Это станет очень существенной помощью для нашего государства. В условиях, когда Россия хочет затянуть войну, наши европейские союзники демонстрируют, что мы точно не останемся один на один с агрессором", - сообщил он

ЕС будет опираться на план, который разрабатывает Нацсовет по вопросам послевоенного восстановления.

План будет опираться на 4 столба:

Восстановление всей инфраструктуры по новейшим стандартам и европейской политике Модернизация украинского государства и наших институтов Максимальная интеграция Украины с ЕС во всех сферах и направлениях Экономическая трансформация, включая новые возможности для украинского бизнеса

Напомним, ЕС может направить замороженные активы подсанкционных российских олигархов на восстановление Украины. В то же время в Германии раскритиковали проект плана восстановления Украины после войны, не желая влезать в долги.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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