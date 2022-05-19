Италия разработала план прекращения войны в Украине и передала его генсеку ООН. Он подразумевает быстрое вступление Украины в ЕС, но военный нейтралитет.

Об этом пишет Repubblica.

Документ, составленный МИД при участии правительственного дворца Киджи, состоит из 4 этапов:

Прекращение огня и ликвидация линии боевых столкновений под наблюдением ООН Вступление Украины в краткие сроки в Евросоюз и ее нейтральный статус без присоединения к НАТО Соглашение между Украиной и Россией по "оспариваемым территориям" Донбасса и Крыма для разрешения противоречий по международно-признанным границам. Новый многосторонний договор о мире и безопасности в Европе, который должен обеспечить контроль за вооружениями и предотвращение конфликтов.

Отметим, что сегодня премьер Италии Марио Драги призвал к прекращению огня в Украине, чтобы начать серьезные переговоры по прекращению войны.

Ранее советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что прекращение огня и переговоры возможны только после тотального вывода войск РФ из Украины.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.