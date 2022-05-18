Украина не может получить полноправное членство в ЕС в ускоренном порядке, а официальные лица должны искать способы активизировать сотрудничество в рамках обычных переговоров о вступлении.

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в эфире общественного радио Германии.

"Мы заинтересованы в том, чтобы закрепить Украину в европейской семье. Но мы знаем, что процесс вступления длится годы, если не десятилетия. Обсуждение членства Украины не может игнорировать чаяния других стран, в том числе Северной Македонии и Албании", - сказал он.

Отметим, что Албания получила статус "потенциального кандидата" на вступление в Европейский союз 22 года назад (2000), а Северная Македония - 17 лет назад (2005). И только 24 марта 2020 года Совет ЕС одобрил начало переговоров о вступлении этих стран в Евросоюз.

Ранее австрийский министр по делам ЕС Каролин Эдтштадлер заявляла, что "в ближайшие пять-десять лет" Киев не будет принят в европейское содружество.

Напомним, что граждане Австрии, согласно результатам опросов, против принятия Украины в ЕС.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.