Промышленные активы Рината Ахметова до войны, которую РФ развязала в Украине, оценивались в 20 миллиардов долларов. Из них только заводы в Мариуполе - в половину этой суммы. Об этом украинский бизнесмен сообщил итальянскому телеканалу RAI.

По его словам, после начала вторжения заводы "были частично или полностью уничтожены или законсервированы". В Мариуполе хранилось готовой продукции на миллиард.

"Мы обязательно предъявим претензии против РФ с требованием возместить все убытки, причиненные российской военной агрессией", – сообщил миллиардер.

Напомним, в середине марта журнал Forbes оценил потери активов украинских олигархов с начала войны в Украине. На тот момент, за три недели войны, Ахметов обеднел втрое, а Порошенко потерял половину состояния.

По данным на 5 апреля, Forbes называл Ахметова самым богатым украинцем. В глобальном рейтинге он занимает 687 место с размером личного состояния в $4,2 млрд. В прошлом году он находился на 327-м месте, а его состояние составляло $7,6 млрд.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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