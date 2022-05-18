Вести мирные переговоры с Россией и делать уступки им навстречу невозможно, потому что тогда они спустя время совершат новую агрессию против Украины.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью радио НВ.

Он считает, что РФ еще не до конца поняла свое положение из-за начатой войны против Украины.

"Сегодня это (переговоры - Ред.) невозможно. Россия по-прежнему не понимает последствия войны. У нее есть иллюзии, что они могут на востоке Украины достичь определенных военных успехов – это не так. Они еще питают иллюзию, что они могут отбиться от санкций, которые еще не начали работать по полной, и Россия еще не страдает от санкций так, как должно страдать государство-агрессор. Но это не так, и к середине лета они будут страдать уже в полном объеме. Россия еще не до конца поняла, что она страна-изгой", – заявил Подоляк.

Также он сказал о недопустимости уступок России.

"Любая уступка РФ, российской политической элите, чтобы они сохранили лицо, будет означать "Минск-3", то есть будет означать отложенную войну через год, через два, через три. Это должна понимать политическая элита Европы, когда она делает такие заявления".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон навязывал ему уступки в пользу России, чтоб помочь коллеге из РФ Владимиру Путину "сохранить лицо".

А Подоляк сказал, что Макрон не единственный предлагал Украине сдать суверенитет в обмен на мир.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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