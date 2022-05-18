Уступить суверенитет Украины в обмен на прекращение войны предлагал не только президент Франции Эмманюэль Макрон, но и другие европейские политики.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в интервью радио "Новое Время".

По его словам, такими персонами были "еще некоторые люди из европейского политического сообщества".

Конкретных имён Подоляк не назвал.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон навязывал ему уступки в пользу России, чтоб помочь коллеге из РФ Владимиру Путину "сохранить лицо".

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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