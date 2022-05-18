Мирные переговоры между Украиной и Россией сейчас не ведутся ни в каком формате. Об этом заявил член российской делегации на переговорах, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Его слова приводят российские журналисты.

По словам представителя Госдумы, переговоры России и Украины, начавшиеся по просьбе Киева, обернулись стагнацией и сейчас не ведутся ни в каком формате. И немалый вклад в это внесли США.

Он подчеркнул, что Вашингтону "не нужен в Украине ни мир, ни мирный договор, ни успех на переговорах". Слуцкий отметил, что США "объявили России гибридную войну и ведут ее чужими руками".

"Госдепу не стоит пытаться создавать "условия" путем военной помощи Киеву. Бесполезно. Все цели специальной операции будут достигнуты", - заключил он.

Как писала "Страна", советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что процесс переговоров между Украиной и РФ приостановлен. Аналогичное заявление сделал и замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

Ранее мы подробно анализировали, что происходит с переговорами Украины и России.