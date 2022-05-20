Решающая победа Украины над Россией, когда Киев вернет себе всю территорию, захваченную россиянами с 2014 года, не является реальной целью.

К такому мнению пришла редакция The New York Times в своей колонке.

Владимир Путин вложил слишком много личного престижа, чтобы отступить, несмотря на то, что планирование и ведение военных действий РФ "были на удивление небрежными". РФ остается слишком сильной, пишет газета.

В NYT cчитают, что Россия, "какой бы потрепанной и неумелой она ни была", по-прежнему способна нанести Украине многочисленные разрушения и до сих пор является "ядерным сверхдержавой с обиженным, непостоянным деспотом, который не проявляет склонности к урегулированию путем переговоров".

Издание пишет, что именно украинцы должны принимать трудные решения: они воюют, умирают и теряют свои дома в результате российской агрессии, и именно они должны решать, как может выглядеть окончание войны. Если конфликт действительно приведет к реальным переговорам, украинским лидерам придется принимать болезненные территориальные решения, которых потребует любой компромисс.

Вместе с тем NYT добавила, что США и НАТО показали, что поддержат украинскую борьбу, и как бы не завершились боевые действия, Штаты и их союзники должны быть готовы помочь Украине отстроиться. Поскольку война продолжается, Байден также должен ясно дать понять Зеленскому, что существует предел тому, насколько далеко Соединенные Штаты и НАТО будут противостоять России, а также пределы оружия, денег и политической поддержки, которые они могут мобилизовать.

Крайне важно, чтобы решения украинского правительства основывались на реалистичной оценке его средств и того, сколько еще разрушений Украина может выдержать. "Столкновение с такой реальностью может быть болезненным, но это не умиротворение. Это то, что правительства обязаны делать, а не гнаться за иллюзорной "победой". Россия еще долгие годы будет страдать от изоляции и изнурительных экономических санкций, а г-н Путин войдет в историю как мясник. Теперь задача состоит в том, чтобы избавиться от эйфории, прекратить насмешки и сосредоточиться на определении и выполнении миссии", - резюмирует издание.

Напомним, вчера Зеленский заявил, что для победы над Россией потребуются жизни десятков тысяч украинцев.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

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