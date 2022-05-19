Победа в войне будет стоить Украине десятки тысяч жизней.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с украинскими студентами.

"Можно сказать, что это отложенная война. Отложенная на 30 лет, учитывая, как мы получили независимость в 1991-м. Или – на сотню лет, учитывая предыдущую нашу историю", - сказал президент, обращаясь к украинским студентам.

"Не сомневаюсь, что мы выиграем, но мы должны помнить, что цена всего этого – десятки тысяч жизней. Жизни всех, кто был убит врагом", - заявил Зеленский.

Ранее мы писали, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что количество человеческих жертв в Мариуполе может превышать 20 тысяч.

Также "Страна" сообщала, что в НАТО прогнозируют решающую фазу войны в Украине с интенсивными боями и большими потерями.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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