Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что на телефон психологической помощи уполномоченного по правам человека каждый день приходят сообщения о сексуальном насилии со стороны российских военных. Так, вчера обратились 10 человек, из них восемь - изнасилованные несовершеннолетние.

Об этом омбудсмен написала в своем Телеграм-канале.

"Вооруженные силы Украины освобождают города и села Харьковской области, и за последнюю неделю большинство звонков поступает оттуда. От самих жертв и их родных. Вчера только за один час в связи с пережитым сексуальным насилием обратились 10 человек, из них восемь - изнасилованные несовершеннолетние. Среди них двое мальчиков 10 лет", - написала Денисова.

По ее данным, за последние сутки поступило 56 звонков. Звонившие рассказали о жутких случаях издевательств.

Так, в Изюме тройня девочек 9 лет была изнасилована россиянами и получила тяжелые травмы половых органов. Причем насилие было совершено на виду у матери, она в шоковом состоянии.

На линию также обратилась мать, на чьих глазах девятимесячную дочь изнасиловали свечой. Годовалого мальчика насиловали двое, он умер. Девочку двух лет насиловали двое, она осталась жива.

Кроме того, изнасилованы мужчины 67 и 78 лет.

В связи с этим Денисова обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с просьбой учесть эти факты геноцида украинского народа.

"Я призываю наших партнеров по всему миру усиливать санкционное давление на РФ, поставлять Украине наступательное оружие, приобщаться к расследованию преступлений", - гласит запись.

Ранее "Страна" сообщала, что в Австрии 19-летнего сирийца подозревают в изнасиловании 15-летней беженки из Украины.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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