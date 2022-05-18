19-летний мигрант из Сирии подозревается в изнасиловании 15-летней беженки из Украины в австрийском городе Вейер.

Об этом сообщает австрийская газета Kurier.

По данным издания, предполагаемый преступник, затащил подростка на труднодоступную для обзора железнодорожную насыпь и заставил там заняться сексом. Пострадавшая получила травмы шеи и конечностей, и на следующий день рассказала близким о случившемся. Пострадавшая украинка из многодетной семьи. Она уехала из Украины с матерью, двумя братьями и сестрами.

Расследование по данному делу продолжается. Медицинское обследование девочки, диагноз которой ожидается в начале следующей недели, должно дать дополнительную информацию о ходе событий, пишет газета.

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