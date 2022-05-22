22 мая идет уже 88-й день войны в Украине, после масштабного вторжения РФ.

По данным Генштаба, РФ усиливает танками свою группировку на Харьковском направлении, проводит авианалеты на позиции ВСУ.

Основные линии наступления в Донецкой области - Бахмут, Авдеевка, Курахово. В Луганской - Северодонецк. Продолжаются бои на Лиманском направлении.

По судьбе военных с "Азовстали" конкретики нет, но Владимир Зеленский вчера заявил, что ООН, "Красный крест" и Российская Федерация, брали обязательства, что бойцы будут в безопасности и будут ожидать того или иного формата обмена.

На этом фоне Запад вновь хочет усадить за стол переговоров Украину и Россию.

Ниже краткая хроника главных новостей за 22 мая. Материал обновляется.

22 мая

11:20 В самом центре Киева, на Софиевской площади развернута выставка российской военной техники, уничтоженной в боях.

11:15 Сегодня стартует Всемирный Давосский форум. Это будет первая встреча мировых лидеров с момента начала пандемии.

Главной темой для обсуждения является полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину.

В день открытия конференции президент Украины Владимир Зеленский выступит с речью по видеосвязи.

В составе украинской делегации, которые лично посетят Давос-2022, ожидаются министр цифровой трансформации Михаил Федоров, мэр Киева Виталий Кличко, а также бизнесмен Виктор Пинчук. Также среди заявленных гостей есть экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

Впервые с конца 80-х встреча пройдет без представителей России. Как мы писали ранее, площадку "Русский дом" (Russian house) в швейцарском Давосе переименуют в "дом российских преступлений" (Russian war crimes house). Там организуют (https://t.me/stranaua/43112) выставку о войне в Украине.

Кроме этого, на встрече ВЭФ обсудят продолжающуюся пандемию COVID-19, геоэкономические потрясения, изменение климата на Земле и восстановление разрушенной инфраструктуры Украины.

11:10 Полиция и военные провели эвакуацию монашеского скита в Богородичном к западу от Святогорска.

11:05 Уничтожение боеприпасов в освобожденном районе Киевской области.

11:00 О ситуации в Харьковской области по состоянию на 22 мая, по данным главы областной администрации Олега Синегубова:

- продолжаются обстрелы Харькова и населенных пунктов области.

- в результате обстрела Салтовки ранения получили 5 мирных жителей. Под огонь также попали Лозовский район, пгт. Шевченково и Чугуевский районы – 3 раненых. Еще 3 ранены в городе Дергачи.

- на Харьковском направлении враг, как и в предыдущие дни, сконцентрирован на содержании занимаемых рубежей и недопущении дальнейшего продвижения ВСУ.

- в Изюмском районе российские войска готовятся к возобновлению наступления и ведут обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дубровное и Довгенькое. ВСУ удерживают позиции.

10:45 "Привет. Точка", - такое сообщение президент Байден, по его словам, отправил бы сейчас северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

Об этом Байден сказал на пресс-конференции, завершавшей его визит в Южную Корею. Лаконичное приветствие отразило пока безуспешные попытки администрации Байдена возобновить дипломатические отношения с Пхеньяном. Попытки установить связь с Севером остались в основном без ответа. Вместо этого Ким активизировал пуски ракет и, возможно, готовится к очередому подземному ядерному испытанию, предполагает CNN.

Байден сказал, что был готов к таким непредвиденным обстоятельствам во время его первой поездки в Азию.

«Мы готовы ко всему, что сделает Северная Корея. Мы продумали, как мы будем реагировать на все, что они делают. И поэтому меня это не беспокоит», — сказал Байден.

10:40 В Министерстве образования Германии призывают без бюрократии признавать профессиональную квалификацию украинцев.

Решение может ускорить их интеграцию на рынке труда, сообщает Deutsche Welle.



По словам министра образования Беттины Штарк-Ватцингер, Германия должна активно поддерживать желание украинских беженцев работать, однако для признания профквалификаций необходима большая стандартизация и унификация в землях. Кроме того, рассматривается вариант получения постквалификации уже после устройства на работу.

Она также добавила, что Германия укрепляет сотрудничество с министерством образования и науки Украины, чтобы дать возможность украинским детям получить аттестат об окончании школы, который признается в Украине.

"Мы хотим дать детям и молодежи, которые к нам обращаются, не только защиту, но и перспективу", - подчеркнула Штарк-Ватцингер.

В идеале, они должны также получать онлайн уроки из Украины в дополнение к немецкой школе, добавила министр. Сейчас, сообщила она, федеральное правительство и земли ведут интенсивный обмен мнениями с министром образования Украины Сергеем Шкарлетом, чтобы "найти хороший баланс между интеграцией в немецкую систему образования и сохранением украинской идентичности".

По данным министерства образования Германии, с начала войны в немецкие школы зачислено более 90 тысяч украинских учеников.

10:30 Польское издание Rzeczpospolita называет сегодняшний визит Анджея Дуды в Киев "неожиданным".

По информации главы бюро международной политики президента Якуба Кумоча, Дуда в своем выступлении перед Радой должен обратиться к польско-украинской истории. Он также воздаст должное тем, кто борется за защиту Украины и Европы.

Это второй визит Дуды в Украину после начала войны. В апреле он встретился с Владимиром Зеленским. в сопровождении президентов Литвы, Латвии и Эстонии.

10:25 Масштабного контрнаступления ВСУ не будет, потому что это не соответствует тактике и стратегии украинской армии в этой войне. Такое мнение озвучил в эфире телемарафона военный эксперт группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко.



Нынешняя основа тактики ВСУ - это оборонные действия: остановка продвижения врага, уничтожение его передовых подразделений.

Контрнаступление ВСУ начинается на тех направлениях, где российские войска уязвимы и уже не могут удерживать позиции. Именно такую тактику ВСУ использовали в Киевской, Черниговской и Сумской области, а сейчас они ее реализуют в Харьковской области, говорит Коваленко.



ВСУ выбрали именно такую тактику, поскольку она позволяет избежать больших потерь среди личного состава и техники и минимизирует жертвы среди мирного населения, заключает эксперт.

10:15 Единственная действующая в России рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор", вероятно, была переброшена на Северодонецкое направление наступления на Донбасс, предполагает британская разведка.

Такая техника была на вооружении только Центральной группировки войск (CGF), которая ранее понесла большие потери, не сумев прорваться к востоку от Киева на первом этапе вторжения.

Россия разработала "Терминатор" после того, как осознала необходимость обеспечения специальной защиты основных боевых танков, использовавшихся во время афганской и чеченской войн. "Терминатор" — российская боевая машина поддержки танков, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника: для подавления живой силы противника, оснащённой гранатомётами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием.

Однако при наличии максимум десяти "Терминаторов", они вряд ли окажут существенное влияние на кампанию в районе Северодонецка, заключают британские военные аналитики.

10:05 Украинское командование публикует видео уничтожения российского крупнокалиберного самоходного миномёта Тюльпан.

Генштаб сообщил, что из него был произведен дистанционный подрыв моста между Северодонецком и Лисичанском.

Украинские паблики пишут, что "Тюльпан" находился в районе захваченного Рубежного.

10:00 И ещё одно заявление начальника штабов США Марка Милли о военной ситуации.

Он указал на городской характер войны в Украине. По его мнению, именно такими и будут будущие поля сражений, которые будут "очень сложными и почти наверняка решающими в городских районах против неуловимых, неоднозначных врагов, которые сочетают терроризм и военные действия с обычными средствами — все это встроено в большие территории гражданского населения".

По словам Милли, в ближайшие десятилетия оружейная технология также сильно изменится, и этот сдвиг будет таким же радикальным, как переход от мушкета к винтовке, от винтовки к пулемету или от парусного флота к паровым кораблям. И технологическое преимущество больше не будет автоматически в пользу Америки.

"Вы будете сражаться с роботизированными танками, кораблями и самолетами. Мы стали свидетелями революции в смертоносных и высокоточных боеприпасах. То, что когда-то было исключительной прерогативой вооруженных сил Соединенных Штатов, теперь доступно большинству национальных государств, у которых есть деньги, чтобы приобрести их", - сказал военачальник.

Искусственный интеллект "приводит к этому глубокому изменению, самому глубокому изменению в истории человечества", — сказал Милли.

09:50 Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что риск серьезного конфликта между великими державами возрастает.

"Сейчас мы сталкиваемся с двумя глобальными державами: Китаем и Россией, каждая из которых обладает значительным военным потенциалом, и обе полностью намерены изменить нынешний порядок, основанный на правилах", — сказал он на занятии в Военной академии США в Вест-Пойнте на церемония вручения дипломов.

"Мир, в который вы направляетесь, потенциально может привести к серьезному международному конфликту между великими державами. И этот потенциал увеличивается, а не уменьшается", - сказал он выпускникам.

09:40 Оккупанты стягивают войска в отдельных районах Запорожской и Херсонской областей, чтобы возобновить наступление на южном направлении. Об этом говорят данные Института изучения войны.

В Высокополье и Архангельское прибыло пополнение личного состава и техники россиян, в ближайшее время ожидается повышение активности боевых действий.

В Институте отметили высокую концентрацию российских войск в Инженерном, южнее Гуляйполя, что может свидетельствовать о том, что российские войска потенциально готовятся к продолжению наступления в направлении Гуляйполя.

Также ISW пишет, баннеры к 220-летию создания Таврической губернии в Мелитополе может свидетельствовать о намерении россиян превратить оккупированные территории на Херсонщине и Запорожье в квазиреспублику вроде так называемых "ЛДНР".

09:20 "Постпред Крыма" при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Украина в ее нынешних границах "не сохранится".

Причиной он назвал отказ Украины от соблюдения прав на язык и образование "государствообразующего русского народа". Что Россия "не стала бы терпеть".

"Украина в том виде, в котором была, я думаю, уже не останется. Это уже бывшая Украина", - заявил Мурадов.

В общем, еще один намек на то, что Россия готовится к аннексии новых территорий (https://t.me/stranaua/43061) в Украине.

09:10 В "ДНР" директивно понизили курс гривны - с 2,5 до 2 рублей за одну гривну. "Указ" издал Денис Пушилин.

Такой курс будет работать при определении цен на товары, работы и услуги.

Также по курсу "один к двум" будут считать размер уставного капитала украинских предприятий, которые будут регистрироваться в "ДНР" на недавно захваченных территориях.

08:50 Госсекретарь США Энтони Блинкен в шутку заявил, что хотел бы сыграть под гитару песню "Мы больше никогда не будем вместе", посвятив ее президенту РФ Владимиру Путину.

08:40 По словам Арестовича, которые он озвучил в общении с Фейгиным, США и Россия начинают диалог. И слухи о поставках Украине мощных ракетных систем - это попытка американцев создать переговорную позицию в этом диалоге.

"У американцев появились соглашательские нотки. Звонки начались, диалог (речь о созвонах министров обороны и начальников штабов РФ и США впервые с начала войны - Ред.). И статья в "Нью-Йорк Таймс", где сказано, что украинское правительство должно быть трезвым, и забрать территории, захваченные до 24 февраля, не совсем реально. Это отражает дискуссию внутри самих США", - считает Арестович.

"Американцы дали простор для диалога. Для этого они выпустили несколько ограничивающих высказываний по темам, которые крайне беспокоят Российскую Федерацию. Например, поставка Patriot, комплексов ПВО и ПРО, и поставка Himars, ракетных систем залпового огня... А также комплексы управляемого ракетного оружия, которые летят на 160-300 километров", - заявил советник главы ОП.

"Для меня очевидно, что пространство для диалога создано, и стороны хотят понять, кто на что решается и где можно договориться", - делает вывод Арестович.

Комментируя отношение к этому Киева, советник заявил, что "наше политическое руководство не пойдет на Минск-3". "Даже если РФ уже ведёт такой диалог с некоторыми странами ЕС, то это никак не изменит позицию украинского руководства", - добавил Арестович.

И позиция эта, судя по всему, в попытке пойти в наступление и уже по его итогам договариваться (об этом вчера намекнул Зеленский).

"По расчетам украинских и западных аналитиков через полтора-два месяца украинская армия будет на пике своих боевых возможностей", - считает советник Ермака.

08:35 Ракетный удар по Запорожской области.

Обстрел произошел около трех часов ночи по объекту инфраструктуры в районе города Вольнянска к северо-востоку от Запорожья.

Данные о пострадавших уточняются.

08:30 Арестович в интервью Марку Фейгину конкретизировал данные президента Зеленского по численности украинской армии.

По его словам, 700 тысяч, озвученные Зеленским - "это все Силы обороны Украины, включая полицию, пограничные отряды, СБУ, тероборону и прочие".

То есть непосредственно на фронте задействовано гораздо меньше людей.

08:25 Карты западных аналитиков из Института изучения войны по ситуации на основном театре военных действий - вокруг Северодонецка.

Противник пытается взять в окружение Луганскую область, продвигаясь на север от Попасной и перерезая коммуникации с Бахмутом.

Движение РФ с севера на юг в большой степени ограничивается рекой Северский Донец. Но в ряде мест, судя по картам, ее уже форсировали.

08:20 Утренняя сводка Генштаба. Главное:

1. Готовится наступление РФ на Славянск. Под обстрелами граница Харьковской и Донецкой областей.

2. В Белгородской области размещены ракетные комплексы "Искандер".

3. Противник вел наступательные и штурмовые действия в Щедрищево, которое является северо-восточной окраиной Северодонецка.

4. Под Бахмутом враг закрепился в районах Триполья, Липового и Васильевки, пытается улучшить свое положение.

Васильевка находится вблизи трассы Лисичанск-Бахмут, которая является "дорогой жизни" для связи Луганской области с остальной Украиной.

08:05 В Киев прибыл президент Польши Анджей Дуда.

Сегодня он выступит перед Верховной Радой. Став таким образом первым иностранным лидером в стенах украинского парламента с начала войны.