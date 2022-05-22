Украина исключает согласие на прекращение огня с Россией и не согласится ни на одно соглашение с Москвой, предусматривающее признание захвата украинской территории.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Reuters.

По словам Подоляка, позиция Киева в отношении войны становится все более бескомпромиссной, а любые уступки привели бы к негативным последствиям для Украины, поскольку после перерыва в боевых действиях РФ нанесла бы еще больший удар.

"Российские силы должны покинуть страну, и после этого станет возможным возобновление мирного процесса", - сказал Подоляк, назвав призывы к немедленному прекращению огня "очень странными".

По его словам, уступки приведут к обратным результатам, потому что Россия воспользуется перерывом в боевых действиях, чтобы укрепить позиции.

Тем временем, сегодня глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что РФ готова к продолжению переговорного процесса, однако инициатива их замораживания, как утверждает Мединский, исходит со стороны Украины.

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал газету The New York Times за редакционную статью с призывом к Украине согласиться на территориальные уступки, чтобы остановить войну.

Также "Страна" подробно рассказывала, что происходит с переговорами Украины и России.