Площадку "Русский дом" (Russian house) в швейцарском Давосе переименуют в "дом российских преступлений" (Russian war crimes house) и там же организуют выставку о войне в Украине. Об этом сообщает "Фонд Виктора Пинчука", который выступил организатором выставки ежегодной встречи Всемирного экономического форума в Давосе наравне с PinchukArtCentre в партнерстве с Офисом президента Украины, Министерством иностранных дел Украины, интернет-изданием Украинская правда и Украинской ассоциацией профессиональных фотографов.

"То, что много лет было "русским домом в Давосе", теперь станет Russia War Crimes House (Домом военных преступлений России)", - заявили в фонде.

Цель выставки - изложить основные факты, назвать имена и даты, показать конкретные лица и предоставить хотя бы некоторым жертвам войны возможность поведать свои реальные истории.

Выставка будет работать с 22 по 26 мая. Официальное открытие проекта запланировано на 09:30 23 мая.

Кроме выставки Russia War Crimes House, Фонд Виктора Пинчука представит на ВЭФ другие платформы для привлечения внимания к Украине. Традиционно состоится Украинский завтрак, также фонд в очередной раз выступит соорганизатором Украинского дома в Давосе.

Напомним, 23 мая президент Украины Владимир Зеленский обратится к участникам экономического форума в Давосе. Речь пойдёт о послевоенном восстановлении Украины.

Также "Страна" писала, что год назад Всемирный экономический форум в Давосе отменили из-за распространения "Омикрона".

Тем временем война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.